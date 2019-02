A cualquier precio, no

Hace pocos días, María Carolina Pandolfi, a cargo del Juzgado Federal de Neuquén, ya había ordenado a la Municipalidad que reformulara los planes, puesto que la avenida avanzaba sobre terrenos propiedad de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La Justicia exhorta a los gobiernos a ser más cuidadosos con obras que afecten el ambiente y la seguridad.

El fallo de Reynalds, en respuesta a una medida cautelar y acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén y vecinos del barrio Rincón de Emilio, no llega en un buen momento para el Municipio, que sigue muy de cerca la suerte del intendente Horacio Quiroga, quien se encuentra en plena campaña electoral con vistas a los comicios del 10 de marzo. La Municipalidad no sólo deberá actualizar ahora un estudio de impacto ambiental de la obra, sino también convencer de que no se afectan tierras pertenecientes a la reserva natural Bardas Norte.

El fallo de Reynals, además, sienta un precedente que no es menor y es que antes de que se destinen y comprometan recursos de la hacienda de la ciudad, se habiliten mecanismos para garantizar la transparencia de los actos de gobierno.

También indica que es necesario que se realicen audiencias públicas para que los vecinos no sean convidados de piedra con obras que ponen en riesgo su integridad.