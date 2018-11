Luego reveló que el pequeño de cinco años tiene dificultades para comunicarse. "Dieguito va al psicólogo porque le cuesta hablar. Pero eso es un bloqueo emocional que tiene. Le hice todos los tratamientos, hasta lo he llevado al exterior. Le hice el estudio del sueño más para ver si está funcionando bien su cabecita. Salió perfecto, pero todo depende de él que salga adelante", contó.

"Uno de los médicos habló con el papá y le dijo que era importantísimo el contacto físico. Pero no importa la respuesta que le dio porque no está buena".

Consultada sobre si la ausencia de el Diez tenía que ver con el bloqueo del niño, Verónica respondió: "Todo. Yo lo siento. Uno de los médicos habló con el papá y le dijo que era importantísimo el contacto físico. Pero no importa la respuesta que le dio porque no está buena. No quiero hablar mal del padre".

"Yo estoy apoyándolo (a Dieguito Fernando). Había arrancado a full con la tele y paré todo cuando los médicos me dijeron: 'Dieguito tiene que hacer los tratamientos'. Son intensos, duran tres o cuatro horas todos los días. En febrero cumple 6 años y comienza primer grado, así que tiene que empezar bien, con todo", señaló.

Embed

LEÉ MÁS

Tristán fue protagonista de una madrugada violenta

Feroz careo entre Laurita y la ex de Cabré que despidieron de Sugar