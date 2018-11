"Yo no soy quilombera. El que me conoce sabe que yo trabajé años y años en revista y nunca alguien me conoció por tele. Esto me tocó en lo personal, no me lo esperaba. Vine a trabajar acá y me encuentro con las preguntas y lo único que hice fue responder. Yo no hice nada, me parece súper injusto Laura", sentenció la bailarina.

En tanto, la conductora de Combate aseguró que no intervino en la decisión de la producción del exitoso musical, sino que por el contrario, pidió que no la desvincularan.

“Yo no tengo ningún poder. Tiene que ver con una decisión de la producción. Fue una decisión de ellos. No me considero con el poder de hacer eso”, enfatizó la protagonista de Sugar.

“¿Qué van a decir? No voy a tolerar que me tilden de quilombera”, sentenció Corti y remató: "Es obvio que me lo va a negar como hace siempre, es Laurita Fernández".

