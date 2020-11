A Grey's Anatomy llegará un personaje solitario y misterioso

Se trata de Val Ashton, quien será interpretada por Mackenzie Marsh, actriz recordada por su participación en series como Will & Grace y Charmed.

Aunque todavía se desconoce como se ensamblará esta figura en la trama, queda claro que no estará en el primer frente de la batalla que librarán Meredith (Ellen Pompeo) y su grupo en la pandemia.

Según reporta Deadline, Val Ashton tiene un adorable sentido del humor y es muy inteligente, pero es solitaria y misteriosa.

El personaje trabaja en el mundo editorial, no en el de la medicina, por tal motivo su rol en la historia está aún por desvelarse.

De acuerdo a algunos medios, los nuevos personajes del seriado Grey's Anatomy son presentados a través de alguna tragedia o una enfermedad muy grave.

Ante esto, es posible que la razón que desencadene la historia de Val sea bastante mala o triste. Su actuación no estará entre los fijos. Sin embargo, se le verá en varios episodios de la nueva entrega.

Grey's Anatomy.jpg Mackenzie Marsh, nueva ficha de Grey's Anatomy

En destacadas producciones

Cabe destacar que Mackenzie Marsh es una veterana de la pantalla chica, con apariciones en producciones como The Following, American Housewife y Jane the Virgin.

Su llegada a Grey’s Anatomy estará marcada por el caos de la pandemia de Covid-19, que será presentada, según sus productores, desde un punto de vista realista.

Para Ellen Pompeo, esta temporada probablemente sea la más exitosa y longeva producción en mucho tiempo.

La serie estrenará su entrega 17 el próximo martes 12 de noviembre con un episodio crossover especial de tres partes.

El crossover iniciará con el primer capítulo de la nueva temporada de Station 19 y continuará con un especial de dos horas de Grey’s Anatomy.