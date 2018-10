A Marina Calabró le da cosita ver Intrusos

Marina Calabró debutó en la semana en El diario de Mariana, donde la periodista se incorporó al panel después de haber renunciado a Intrusos. Tras su aparición en la pantalla de canal Trece la panelista se refirió a su ex programa. “No pude verlo mucho porque me da cosita, cuando uno se va hay una sensación nostalgiosa”, comenzó diciendo Calabró en diálogo con Por si las moscas (Once Diez). Luego manifestó: “No me pude sentar a ver Intrusos en vivo todavía, lo mismo me pasó con Infama. Ya me sucederá de vivirlo con una distancia prudente pero ahora no pasa, será cuestión de tiempo“.