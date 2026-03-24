Dos mujeres salvaron su vida de milagro tras la caída de un árbol sobre su casa

El hecho ocurrió este martes por la madrugada. En el lugar trabajaron bomberos, personal del EPEN y Protección Civil.

Un verdadero milagro ocurrió este martes por la madrugada en una de las ciudades más importantes de la cordillera neuquina, cuando dos mujeres salvaron su vida luego de que un árbol gigante cayera sobre su casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.28 , momento en que el personal del Cuartel N° 2 de Bomberos Voluntarios del barrio El Arenal de San Martín de los Andes fue convocado a raíz de la impresionante caída. Según la información difundida pior Bomberos a LM Neuquén , el derrumbe tuvo lugar sobre una vivienda en el sector de Villa Paur.

Una vez recibida la alerta, tres dotaciones acudieron y constataron la presencia de un álamo de aproximadamente 30 metros de altura tirado . Como consecuencia de los fuertes vientos registrados durante la noche, el mismo cayó sobre la estructura de la casa.

En el interior del domicilio se encontraban dos mujeres adultas, quienes rápidamente fueron asistidas por los bomberos para constatar su estado de salud. Afortunadamente ambas resultaron sin lesiones.

dos mujeres se salvaron de milagro cordillera Gentileza: Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

La caída del álamo demandó un gran operativo

Luego de corroborar que ambas mujeres se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladadas de forma preventiva hacia el domicilio de un familiar. Posteriormente, el personal del cuartel llevó adelante la inspección de la vivienda, donde detectó daños visibles en la estructura como consecuencia del impacto.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos junto a personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) e integrantes de Protección Civil.

Las tareas demandaron aproximadamente dos horas. Finalmente se logró remover el árbol y asegurar la zona, dando por finalizado el operativo.

Milagro, cayó un árbol sobre su casa y se salvaron

Impactante operativo de rescate en Piedra del Águila

Un operativo de rescate se desplegó en la costa del embalse de Piedra del Águila para asistir a una joven de 21 años que resultó herida tras caer entre piedras en una zona de difícil acceso. La intervención requirió un trabajo coordinado entre distintas instituciones debido a las características del terreno, con piedras sueltas y húmedas que dificultaban el acceso terrestre.

El hecho ocurrió en la margen neuquina del embalse, luego de que el hospital local solicitara la colaboración de Bomberos Voluntarios. Ante la imposibilidad de llegar por tierra, se organizó un operativo que incluyó el traslado por vía acuática, con apoyo de Gendarmería Nacional y personal de Piscicultura.

Rescate joven se cayó en el embalse Piedra del Águila

Según se informó, la joven se encontraba junto a pescadores cuando perdió el equilibrio y sufrió una posible fractura en una de sus piernas. Al momento de ser asistida, presentaba una herida en la rodilla izquierda, dolor intenso y signos de exposición al frío, tras permanecer varias horas inmovilizada. Los rescatistas lograron inmovilizar la extremidad y prepararla para la evacuación.

El segundo jefe de Bomberos, Rodrigo Torres, explicó a LM Neuquén que las condiciones climáticas —con lluvia y fuertes vientos— complicaron el traslado inicial, aunque mejoraron durante el regreso. Finalmente, la joven fue llevada hasta la costa y trasladada en ambulancia al hospital local, donde recibió atención médica, en un operativo que también contó con la colaboración de la empresa Idris.