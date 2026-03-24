Moría Casán destrozó a una actriz que fue a verla al teatro: "envidiosa"
La conductora de "La Mañana con Moria" estalló por unas críticas que recibió por parte de una reconocida actriz.
Moria Casán hablaba con tranquilidad y sin alterarse con los integrantes de la histórica obra Midachi para hablar sobre el regreso del trío a los escenarios a fines del corriente mes. Sin embargo terminó estallando en la cara de Dady Brieva, Miguel Del Sel y el Chino Volpato, por otro tema que la sacó de quicio.
Todo empezó cuando se refirió a la visita de una actriz a su obra: "El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género. El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y nos quiso dar lecciones de dirección".
Subiendo el tono de su enojo, agregó: "Me pareció tan desubicada. Le olfateé el celo y la envidia. Yo le pregunté ´¿en qué estás trabajando?´ y me contestó que en nada. Entonces le dije ´tendrías que dirigir, se te notan las ganas´".
"No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas", dijo y luego agregó: "Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra".
En el cierre de su relato soltó sin escrúpulos: "Pesada, desubicada, mala, envidiosa, resentida e hincha pelota".
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