"A Nisman lo mataron y hay que saber quién fue"

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, dijo el mandatario, según un audio de la traducción simultánea del inglés al español de sus palabras, que publica The Associated Press (AP). La oficina del Presidente no había divulgado el audio original en inglés, pero el vocero del mandatario, Iván Pavlovsky, reconoció ante la mencionada agencia que la traducción al español correspondía a lo que Macri dijo.

Macri agregó: “Estamos apoyando a la Justicia, poniendo a su disposición todos los recursos que necesitan. El esclarecimiento es vital porque tiene que ver también con aportar claridad a nuestro futuro, necesitamos la verdad en todos los aspectos en Argentina. Yo le he prometido a la gente de mi país que siempre les voy a decir la verdad”. El Presidente formuló estas declaraciones en el marco de un almuerzo del Consejo de las Américas en Nueva York, y van en sintonía con el peritaje que la Gendarmería envió al fiscal Taiano y al juez Ercolini, a cargos de la investigación.

Según las fuerzas de seguridad, Nisman fue debilitado con ketamina y asesinado entre dos personas de un balazo en la cabeza. Sin embargo, la autopsia anterior realizada por el Cuerpo Médico Forense concluyó todo lo contrario y afirmó que se trataba de un suicidio, ya que no había indicios de violencia en el cuerpo ni de que hubieran participado terceros en aquel 18 de enero en las torres Le Parc.

Acusan a Lagomarsino y le ponen una tobillera

Capital Federal

El técnico informático Diego Lagomarsino deberá utilizar una tobillera electrónica con GPS e informar si planea desplazarse más de 100 kilómetros.

Lagomarsino fue acusado ayer de ser partícipe de un “plan criminal” contra el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero en enero de 2015. La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini luego de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera la indagatoria de Lagomarsino que será llevada a cabo el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py.

El magistrado dispuso también que el supuesto asesor informático de Nisman deba presentarse cada 15 días ante su juzgado para demostrar que sigue a derecho y a disposición de los investigadores.

El presidente

Exigió sanciones para Venezuela

En su gira por EE.UU., Macri señaló que Washington debería endurecer sus sanciones y aplicar un embargo total sobre las exportaciones de petróleo venezolanas a Estados Unidos. Según dijo, la medida la apoyarían los líderes de la región.