A un ciego no le dan la ciudadanía por no poder leer

El pidió si le permitían leer la frase mediante un sistema braille, pero desde el lugar le explicaron que no tenían esa opción. Debido a esto, el joven debió retirarse sin haber aprobado. "No esperaba que no me proporcionaran ese elemento tan básico. Fue una gran sorpresa", indicó el joven. El caso llegó a los medios, que publicaron la historia y denunciaron al Servicio Civil de Chicago por malos tratos y presunta discriminación.

LEÉ MÁS

Maduro acusa a Estados Unidos de empujarlo a una guerra con Brasil

Trump puso a un fiel aliado de Jefe de Gabinete

Trump confirmó la primera muerte por coronavirus