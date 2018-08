Abal Medina admitió que hubo aportes en negro

El ex jefe de Gabinete, quien está imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita en la que se movieron más de 200 millones de dólares en sobornos para la política, según la Justicia, también dijo desconocer quiénes eran los aportantes y negó cualquier vínculo con ellos. Además, especificó que las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, que lo mencionan “coinciden solamente con los tres meses que participé de la campaña electoral en 2013”. Y agregó: “No hay ninguna otra referencia a mi persona fuera del espacio de tiempo de la campaña legislativa”. Por último, desvinculó a Hugo Martín Larraburu, su ex secretario privado en la Jefatura de Gabinete, ya que actuó de acuerdo con sus instrucciones generales.