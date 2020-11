Abuelo con síntomas de Covid no recibió asistencia y sus vecinos le salvaron la vida

La pandemia del Covid dejó otra conmovedora historia de amor y solidaridad. Se trata de un abuelo de 96 años que tenía síntomas compatibles con el coronavirus y que esperaba a que una ambulancia lo trasladara a un hospital de Bahía Blanca, al no llegar la emergencia un vecino decidió socorrerlo y llevarlo en su auto. La historia trasscendió porque el mismo vecino la contó en Twitter y rápidamente se hizo viral.

El vecino solidario del barrio de Santa Margarita es Tomás Andrusko, quien relató en una serie de tweets lo que le ocurrió a su vecino Uberto. “Él es mi vecino, tiene 96 años y desde hace unos días tiene malestar general. Ayer por la noche llamó a la ambulancia, vinieron, le tomaron la presión y temperatura y se fueron. Hoy se llegó a sentir tan mal que llamó al 107, pidió ayuda, cerró su casa y salió afuera esperando una ambulancia que nunca va a llegar porque lo llama una supuesta doctora que le pregunta mil cosas que ni siquiera puede responder del cansancio y se pasan la papa quemada de mano en mano para no enviar a nadie”, mencionó el joven de 18 años.

Al no recibir respuestas, Tomás decidió trasladar por sus propios medios al abuelo. “No tenemos ni las herramientas ni el conocimiento como para ayudarlo, presenta síntomas de Covid y nos dan mil vueltas de todos lados para no venir; están dejando morir a una persona en la calle, con síntomas y nadie se hace cargo”, relató en su cuenta de Twitter.

Luego de dar vueltas por todos lados, finalmente trasladaron al abuelo al hospital de la Asociación Médica. “Doble barbijo y guantes y lo tenemos que llevar nosotros en nuestro auto personal al hospital porque no viene nadie”, contó el joven para luego agregar, “lo peor es que según me contaron esto pasa con todos los ancianos, no es un caso aislado, esto lo hacen con todos los ancianos que tengan un mínimo malestar. Estoy volviendo a casa totalmente indignado”.

En diálogo con TN la madre de Tomás, que también fue parte de la odisea para trasladar al abuelo hasta el centro de salud, detalló que “aparentemente fue una arritmia y por eso le faltaba el aire. Hoy en día a todo lo asociamos con el Covid, pero en realidad él no podía respirar, se agitaba mucho y por eso se creía que podía ser coronavirus”.

Para finalizar, el vecino que se transformó en héroe, contó que “luego de llevarlo al hospital logramos que se quede allí y finalmente hoy a las dos de la tarde lo trajeron de nuevo a su casa con la ambulancia. Lo ayudamos a bajar con los paramédicos, lo ingresamos en la casa y básicamente lo ayudamos con un par de quehaceres de la casa, fundamentalmente limpieza de la ropa, y además le alcanzamos agua y le ofrecimos una merienda”.