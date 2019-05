Acoso policial: "Si denunciás, te tenés que atener a las consecuencias"

Una de ellas es una oficial que hace tres años denunció maltrato y que actualmente se encuentra con licencia psicológica. “Entré en el 2001 a la fuerza como agente penitenciaria en Junín de los Andes. Con este mismo jefe había tenido otra denuncia por violencia en 2003, la cual hice en Asuntos Internos pero no pasó a mayores”, confió la mujer.

Luego de varios años y con un traslado de por medio, la oficial se volvió a cruzar con el denunciado en Neuquén, donde ambos trabajaban. “El hecho por el que estallé ocurrió el 7 de marzo de 2016. Golpeó la puerta, yo estaba ocupada por trabajo y le pedí a otro efectivo que estaba presente si podía abrirle”, relató la mujer, y agregó: “Pateó la puerta de la oficina y me gritó que por qué no le abría. Le contesté que estaba trabajando y le pedí disculpas por la demora. Ahí, delante de otro efectivo, me amenazó diciendo que esperara las novedades. Me puso 10 días de arresto y comenzó la persecución. No era la primera vez que ejercía maltrato psicológico”, recordó.

Por ese episodio, la mujer recurrió al Juzgado Laboral N° 2, donde está su causa por violencia de género. “Pensé que iba a ser diferente. Como era en el ámbito judicial, creí que la parte policial no se iba a tomar tanta represalia”, aseguró.

“Desde ese momento no ascendí, me llenaron de días de arresto, estuve con tratamiento, estoy medicada”, explicó y agregó que, en su lugar, el denunciado ascendió a comisario. “En febrero me reuní con el subjefe y me dijo que era injusta mi situación y que me iban a ayudar, pero no ocurrió nada”, afirmó.

“Es como que no tienen miedo, son impunes. Deberían preservar a quien denuncia, no ponerle más carga. Una no solo se arriesga a hacer la denuncia, sino también a toda la carga que trae, saber que se viene todo el aparato”, concluyó.

