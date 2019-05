Personal de Asuntos Internos acudió a la casa de Natalia en Villa Ceferino y le consultaron si iba a formalizar la denuncia, cosa que ya había adelantado la mujer a LMN y que les ratificó a los efectivos que acudieron a su domicilio.

El lunes, Natalia acudirá a la Jefatura de Policía donde brindará los detalles del episodio de acoso que sufrió de parte de este comisario.

La situación que describió la mujer fue en el marco de que ella se estaba separando de una pareja violenta por lo que contaba con custodia policial permanente en su vivienda.

Embed

Así lo relató a este medio. “Venía llegando del trabajo y él me estaba esperando. Se presentó y me dijo que quería charlar conmigo para ver cómo me trataba el personal de custodia, por lo que lo hice pasar”, detalló Natalia.

“Ni bien comenzó a hablar conmigo me di cuenta de que tenía otras intenciones. Comenzó a hablar de mi persona, me decía que era linda y me hacía insinuaciones todo el tiempo hasta que me preguntó si estaba cansada, a lo que yo le dije que sí, porque acaba de llegar del trabajo y me propuso hacerme unos masajes. Esto me hizo enojar muchísimo, así que le dije: ‘Si vos viniste a eso acá, te equivocaste conmigo. Es muy fea tu actitud y deja mucho que desear como jefe’. Y lo eché de mi casa y le pedí que no vuelva nunca más”, contó la mujer, todavía indignada.

Acosó a una oficial en la Tercera

Natalia no fue la única mujer abordada furtivamente por este oficial en jefe de la Policía.

En 2017, cuando este oficial revestía como subcomisario en la Comisaría tercera acosó a una oficial en repetidas ocasiones.

La oficial junto a su abogado, Gustavo Lucero, cuenta todo lo que padeció con el subcomisario que la acosaba jimena van opstal

En diálogo con LMN, la oficial reveló que “Las primeras situaciones fueron de acoso sexual, yo le convidaba un mate y él me acariciaba la mano; cuando me saludaba aprovechaba exageradamente a pegar su cuerpo contra el mío, agarrarme de la cintura. Siempre tenía algo fuera de lugar para decirme que me generaba rechazo, asco e impotencia, sobre todo por el lugar que él ocupaba porque era mi superior”, detalló la mujer policía.

Todas estas situaciones las notificó al titular de la comisaría que le ordenó al oficial en jefe que cesara en su actitud. A partir de ahí sobrevino el hostigamiento a la mujer policía que producto de toda la situación padeció insomnio, angustia y un estado permanente de alerta en el horario de trabajo que le produjeron un desgaste psicológico y físico por lo que terminó con dos mes y medio fuera de servicio con un certificado médico.

Esta situación fue denuncia por la oficial en Asuntos Internos que tuvo una actuación bastante irregular.

Embed

A la mujer la trasladaron de comisaría y le frenaron el ascenso por el certificado psicológico que presentó.

En tanto, al subcomisario acosador lo mantuvieron en la Comisaría tercera mientras estaba sumariado, lo que representa una irregularidad porque por su jerarquía podía contaminar el relato de sus subordinados durante la investigación que Asuntos Internos le estaba siguiendo.

Finalmente, lo ascendieron lo ascendieron a comisario.

En paralelo, a la oficial que logró denunciar, le iniciaron una causa por “trato descortés” para con el superior que la acosaba y hostigaba.

Respecto de toda esta situación, la Jefatura optó por llamarse al silencio a pesar de que LMN les solicitó una declaración sobre el caso.

LEÉ MÁS

El comisario acosador suma una nueva víctima

Denunció que un superior la acosó y la sumariaron