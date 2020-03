Activaron el protocolo en el Paso Samoré por una pareja proveniente de España

Gendarmería Nacional notificó a la pareja que debían dirigirse hasta su domicilio y cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días decretada por el gobierno nacional a través del Boletín Oficial para toda persona que provenga de países con coronavirus.

En el caso de que la pareja hubiera presentado los síntomas de la enfermedad, el protocolo establece que una ambulancia del Hospital local iría a buscarlos hasta el paso fronterizo para luego internarlos en aislamiento.

Desde el complejo se planteó la duda sobre que acciones se debería tomar en el caso de que algún turista extranjero que no presente síntomas y tenga una reserva en algún hotel de la zona cordillerana. “Seguramente ningún hotel va a querer recibirlos, y el hospital no tiene tanta capacidad, no sé cómo se resolvería”, afirmaron trabajadores de aduanas.

La Policía del Neuquén aconseja para evitar estafas por coronavirus

Teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia de Coronavirus, desde la Policía del Neuquén se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir a las instrucciones emanadas de las instituciones del estado provincial y nacional, encargadas de trabajar en la prevención y erradicación de la enfermedad.

Es que, a raíz de la circulación de un mensaje en redes sociales sobre médicos que se aprovechaban de la pandemia de Coronavirus para robar, la población se mostró sumamente preocupada. En el mensaje difundido a través de grupos de Whatsapp y Facebook se mencionaba que existían un grupo de personas, que aprovechando las circunstancias, argumentaban trabajar para cualquier institución con la intención de ingresar a domicilios particulares para realizar tareas de fumigación o saneamiento.

"Ladrones disfrazados de médicos, enfermeros o miembros de la Cruz Roja", así comenzaba el mensaje difundido entre los neuquinos, y luego agregaba: "Hay desalmados y sinvergüenzas que están acudiendo a domicilios particulares haciéndose pasar por personal sanitario diciendo que les han enviado para hacer pruebas de Coronavirus y que incluso van a desinfectar su casa (...) Es una estafa, son ladrones que aprovechándose de la situación con este engaño y mentiras, están entrando en algunas casas, robando y desvalijando a los que habitan en ella".

Sin embargo, desde la Policía desmintieron que haya denuncias por hechos de este tipo. Aunque, ante esta situación, se recomienda tomar los recaudos necesarios, no permitir el ingreso de estas personas y dar inmediato aviso a la desde la Policía del Neuquén.

Además, ante cualquier duda, se informa a la población que pueden comunicarse al 0800-333-1002. Se trata de la línea telefónica abierta por el Gobierno de la provincia del Neuquén, que funciona las 24 horas de manera gratuita, para aquellas personas que posean síntomas compatibles con el virus, que hayan estado en contacto con personas de potenciales casos o personas que hayan viajado a lugares con circulación local del virus.

LEÉ MÁS

Coronavirus: el gobierno entregará jabón líquido desinfectante a las escuelas

Coronavirus: "Es imposible que no haya contagio autóctono"