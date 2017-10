Acuchillan a una periodista muy crítica con el Kremlin

El atacante, en tanto, fue detenido por la policía de Moscú e identificado como Boris Grits, un hombre de 48 años que sufre serios problemas mentales, cuyo móvil para llevar a cabo el ataque habría sido una gran obsesión con la periodista. Según los investigadores, a pesar de que muchos supusieron que el gobierno ruso podría haber tenido algo que ver en las motivaciones de este hombre, los “indicios preliminares hacen pensar en una antipatía personal”.

Según el sitio informativo Life.ru, el atacante neutralizó a un guardia del edificio donde funciona la radio rociándole gas pimienta en la cara y a otro con una cuchillada en una mano antes de irrumpir en el estudio, donde sorprendió y atacó a la conductora.

Eco de Moscú es un medio conocido por ser liberal, uno de los pocos cercanos a las ideas de la oposición rusa, aunque depende del grupo de capitales privados Gazprom Media. Este no es el primer incidente que rodea a esta radio liberal. Hace unos diez días fue víctima de un fuerte ataque mediático en su contra por parte del canal estatal Rossija 24, que transmitió un servicio en el cual acusó a Eco de Moscú de apoyar a las potencias occidentales, en particular a los Estados Unidos, para difundir propaganda antirrusa en vistas de las presidenciales de marzo del año que viene. De este modo, la televisora estatal puso en la mira de manera muy personal a Tatiana Felghengauer, cuando se refirió a ella específica y ampliamente y la atacó por las ideas que pregona cada vez que sale al aire.

El detenido Grits, residente en Israel y con doble ciudadanía rusa e israelí, acusó de manera infundada a la reportera de “molestias” y de perseguirlo, intentando justificar su agresión. Entre algunas de sus declaraciones insensatas, luego de ser arrestado por la policía, el hombre afirmó, a través de un video sobre su declaración, que Felghengauer lo “molestaba sexualmente a través de telepatía”. “Nunca la he conocido en realidad, pero la he visto y sentido. No me la podía quitar de la cabeza”, aseguró.

La obsesión llegó a tal punto que Boris Grits, hace poco más de un mes, ya había anunciado en su blog que viajaría “pronto” a Moscú y que si la periodista no cesaba de ejercer su “mala influencia” sobre él, padecería “consecuencias desagradables”. Nadie, claro, se imaginó que tras semejante afirmación, fantasiosa y producto de una cabeza que no está en su mayor lucidez, podría terminar atacando de la violenta manera que lo hizo y dejando a la periodista muy malherida y en tan malas condiciones de salud.

“Creemos que este tipo de programas instigan al odio hacia nuestros compañeros y tal vez hayan podido provocar este ataque contra Tatiana por parte de una persona trastornada”.Sindicato de periodistas

49 La edad de Boris Grits, el agresor de la periodista

El hombre entró al estudio y acuchilló en el cuello a la mujer. Luego declaró a la policía que, aunque no la conocía personalmente, ella lo perturbaba sexualmente por “telepatía”.