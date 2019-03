Acuerdo con China para construir una central nuclear

El proyecto comenzará a regir en el 2021.La decisión del Gobierno de avanzar con la IV Central Nuclear se tomó hace aproximadamente 15 días, luego una rebaja de casi 1000 millones de dólares que logró la Argentina para el financiamiento base de inversión de la central que originalmente era de u$s 9000 millones y que ahora será de u$s 7900 millones. Además, el Gobierno consiguió también que China aporte un préstamo adicional de u$s 2500 millones que serán de libre disponibilidad del Tesoro Nacional. Todos estos préstamos empezarán a pagarse recién en el 2021, con lo cual el Gobierno cree que la actual coyuntura económica no se verá afectada por estos desembolsos.