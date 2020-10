Acusado de abuso sexual quiso zafar con plata pero irá a juicio

La apertura a juicio se concretó en una audiencia realizada el viernes pasado, respecto de un hecho sucedido en 2019. Según la teoría fiscal, el 22 de septiembre la niña de 9 años junto a un hermano de 7 fueron a visitar al ahora acusado, allegado a la familia, para festejar su cumpleaños. En un momento en que ambos niños se metieron en la habitación del hombre a jugar, el presunto abusador se les sumó y manoseó a la víctima.

Tras el episodio, fue el hermano de la niña quien pudo contar a su madre lo sucedido y así se radicó la denuncia y desde la fiscalía local dieron inicio a la investigación, ahora a cargo del fiscal Manuel Ignacio Islas. A comienzos de este año, se formularon los cargos contra el hombre por abuso sexual simple.

En la última audiencia en la que se presentó la evidencia contra el acusado y el pedido de elevación a juicio, la defensora del hombre solicitó en su lugar que se le otorgue una suspensión de juicio a prueba, con el cumplimiento de ciertas condiciones y una reparación económica de 5 mil pesos para la familia de la víctima. Cabe recordar que esta medida, conocida como "probation" implica el cese de la acción penal y que el acusado quede libre de antecedentes una vez vencido el plazo y cumpliendo todas las condiciones estipuladas.

El fiscal Islas no prestó conformidad a la alternativa ofrecida y manifestó: “Acá hay que abordar el caso con perspectiva de género, ponernos en el lugar de la víctima”, refiriendo que la denunciante (madre de la víctima) también rechazó la solicitud de la defensa para evitar el juicio. “Nos dijo que no estaba de acuerdo y que quería ir a juicio. Entonces, no podemos escucharla y luego prescindir de lo que nos dice. Tenemos que tenerla en cuenta”, explicó el fiscal.

Asimismo, junto a la defensora de los Derechos de los Niños, Mónica Palomba, hicieron referencia a la jurisprudencia que apoyaba su oposición.

En diálogo con LMN, Islas mantuvo su postura y expresó: "Hay que tener en cuenta el enorme daño en la psiquis de la niña. Un abuso es una marca indeleble y eso hace que no sea un hecho menor. Y ese es el mensaje para la víctima, mas allá de que el acusado luego reciba una pena excarcelable".

"Yo considero errado el pedido de la defensa. Imagínense que la niña llega a sus 20 años y quiere saber qué paso con su caso y se entera de esto. Yo no quiero ser el fiscal que consintió una salida con tareas comunitarias y una reparación insignificante", sostuvo.

Luego de escuchar a las partes, la jueza a cargo de la audiencia hizo lugar al pedido de la parte acusadora y dictó la elevación a juicio. La Oficina Judicial deberá fijar la fecha del mismo.