"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos e intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón", relató Andreia.

"Las empleadas lo hicieron entrar en razón y él me tiró del balcón, porque debajo tenía el patio donde estaban mis hijos jugando con los cachorros y empezó a gritar: "Te voy a matar, te voy a matar", agregó.

Embed

La información fue confirmada por la Policía Civil, según publicó TyC Sports. Por le caso, se abrió una investigación policial y la Justicia le concedió a Andreia una restricción de acercamiento.

De esta manera, González no podrá acercarse a menos de 500 metros de su esposa, incluyendo espacios públicos; la prohibición de contacto incluye a los familiares de la víctima y testigos por cualquier medio de comunicación; la suspensión de las visitas a los hijos menores por el plazo inicial de 90 días; y el pago de alimentos provisionales fijados en 937 reales.