La alarma del Decreto Nacional despertó a todos los neuquinos. Este lunes se publicó en el Boletín Oficial que Neuquén retrocede a la etapa de aislamiento porque no cumple con uno de los tres requisitos para seguir bajo la de distanciamiento social: no contar con transmisión comunitaria. No se puede determinar el nexo de algunos casos positivos y el conglomerado de la capital provincial pasará a integrar desde el 1° de julio el grupo de la "fase de aislamiento". Pero, ¿quienes más están y qué significa?