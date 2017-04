Adrenalina explosiva

Justamente, mientras la “familia” de Dominic Toretto (Vin Diesel) está lejos de los problemas de la alta velocidad, Cipher (Theron) seducirá a Dom para que regrese a la vida de criminal, lo que llevará a que su familia lo persiga. ¿Traición?

La cinta hace historia porque desde hace muchos años Hollywood no filmaba en Cuba. Es sabido que mientras se rodaba la pasada entrega en 2013 sucedió lo peor. El mundo se conmovió con Paul Walker -otro de los grandes protagonistas junto a Diesel-, quien perdió la vida en un accidente automovilístico. El rubio, que se estrelló contra un árbol en un Porsche de carrera, fue el motivo para que la saga siguiera adelante, según aseguró Diesel antes de su estreno en Estados Unidos. “Paul Walker solía decir que una octava película estaba garantizada. Y de alguna forma, cuando tu hermano garantiza algo, algunas veces sentís que te tenés que asegurar de que ocurra. Furious 7 era para Paul, y la octava película es a raíz de Paul”, contó Diesel, que también es productor del film.

No hay un día, no hay una escena y no hay un segundo en el que no tenga a Paul Walker”. Vin Diesel. Actor y productor

Emocionado

El actor de 49 años, mientras promocionaba la película en España, se emocionó hasta las lágrimas en un programa de TV al recordar a Walker. “Cuando vine a España a presentar Rápido y furioso 5 (2011) había nacido mi hijo Vincent. Y luego, hace dos años, nació Pauline. Le puse el nombre por Paul Walker”, dijo entre lágrimas en El hormiguero.

Esa no fue la única confesión que realizó Diesel con respecto a lo sucedido. También ha hecho pública la emotiva conversación que mantuvo con Cheryl, la madre de Paul, tras su muerte. “¿Por qué me estás diciendo que lo sentís por mí? Vos sos el que has perdido a tu otra mitad”, le dijo la mamá de Walker. “En ese momento me di cuenta de algo que no me había parado a pensar. Fue cuando entendí lo profunda que era la pérdida”, aseguró el actor.