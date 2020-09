Adrenalina y show: las acrobacias del Manu Urcera en la Barda neuquina

Y mientras aguarda desde aquí el retorno oficial, Manu Urcera encontró "un pasatiempo y una gran diversión", según sus propias palabras, que mecha con los ensayos en el kartódromo de Cipo. Claro que no sólo él la pasa bien sino que también el grupo de amigos que lo acompaña y los ocasionales espectadores disfrutan y se deleitan con su show en La Barda neuquina .

"Voy a la zona donde antes se andaba en moto, enduro y ahora en bici. La verdad que me sirve por la parte de entrenamientos en lo físico y además me divierte. Divido la rutina en dos", explica el rionegrino a LMN.

Al brindar precisiones cuenta que "algunos días voy con el objetivo de entrenar y de cansarme y generalmente esos días trato de no saltar mucho de más, porque hacer cosas de riesgo y cansancio no es bueno. En cualquier situación imprevista que surja no es aconsejable", reflexiona, responsable.

"Y otros días que entreno más en el gimnasio o trato de andar en karting y es allí cuando aprovecho para ir y divertirme más, pedaleo menos kilómetros y trato de pegar unos buenos saltos. Bajadas divertidas.

Respecto a sus acompañantes, sostiene: "Salgo con amigos, chicos que cuando yo corría en motos ellos también. Me divierto bastante, las bici van muy bien, las suspensiones son muy buenas y te permiten exigirla", amplía.

"Encontré una diversión y un pasatiempo para que no se haga tan pesada la espera y la cuarentena", culmina Urcera con las Manu firme en los manubrios de la bici para una nueva función.