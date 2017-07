Agente apaga las luces de los autos y luego los multa

En las imágenes se ve a un policía que le pide al chofer los documentos del vehículo. En un momento, aprovechando que uno de los papeles le cubría las manos, el policía le gira la palanca de las luces de la camioneta. El denunciante afirmó que los agentes suelen distraer a los conductores para realizar la maniobra, y que, a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no intentaron multarlo porque no lograron apagar completamente las luces. Además, contó que lo mismo les ocurrió a sus compañeros de trabajo. “En una de las otras oportunidades le pregunté por qué me apagaba las luces y me dijo que era para verificar el estado. Esta vez no pudo apagarlas del todo”, denunció.