Agremiados hace cuentas para ver si vuelve el fútbol

Buenos Aires.- Pasan las horas, los días y el panorama del fútbol argentino es cada vez más incierto. Ayer a última hora se reunió Sergio Marchi con los capitanes de algunos clubes de Capital Federal en la sede de Agremiados, pero no hubo grandes novedades. El secretario general de FAA indicó que hoy evaluarán el dinero girado a los clubes y si ese monto alcanza para pagar las distintas deudas. A partir de ese diagnóstico van a decidir si el paro continúa o si se levanta. “Hay equipos que se van a poner al día y hay otros a los que les va a faltar. Mañana (por hoy) vamos a evaluar la situación”, dijo Marchi a la salida de la reunión.

De esta manera, el paro de los futbolistas sigue vigente a pesar de las amenazas de la dirigencia, que presiona al decir que se jugará con profesionales o juveniles.

En relación con este tema, el gremialista alertó: “¿Esos chicos están en condiciones de jugar?, ¿tienen los estudios médicos que corresponden? Los dirigentes se tendrían que ocupar de pagar en lugar de pretender ocultar esta situación utilizando a los chicos. Esa es una actitud muy cobarde”.

Por su parte, Armando Pérez, titular de la Comisión Normalizadora, no dio señales positivas al expresar que “más plata no habrá” esta semana para destrabar el paro. “Hoy estamos en un escenario más complejo que el del pasado viernes. Estamos un poco estancados, pero hay que ser optimistas”, indicó. Mientras los capitanes estaban reunidos en la sede de Agremiados, la AFA difundió el cronograma de la fecha 15, que comenzaría el jueves con el partido entre Vélez y Estudiantes. El viernes continuaría con Patronato y Arsenal (a las 21).

Mientras que el sábado se destacan los partidos entre San Lorenzo y Belgrano (17), Banfield recibirá a Boca (19:10) con público visitante y Talleres irá contra Independiente (21:10). El domingo será el turno de Racing contra Lanús (también con visitantes a las 17) y River ante Unión (19:10).

1 cuota de las cuatro adeudas les transfirió la AFA a algunos clubes del ascenso.

"Hoy estamos en un escenario más complejo que el del pasado viernes porque ya no contamos con el fondo solidario de los clubes de Primera”.Armando Pérez. Presidente de la Comisión Normalizadora

"Mañana (por hoy) vamos a evaluar qué dinero le han bajado a cada plantel, para poder hacer un relevamiento económico y ver el saldo que queda por cumplir”.Sergio Marchi. Titular de Futbolistas Argentinos Agremiados

Los entrenadores denuncian deudas

Si algo le faltaba al fútbol argentino para ser más impredecible, es que los entrenadores pongan su granito de arena en el caos. En este sentido, algunas voces ya denunciaron que les deben sueldos, se alzaron en contra de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (AFTA), dejaron claro que no dirigirán juveniles y que deberían encolumnarse detrás del reclamo de los jugadores. “Yo, como entrenador, no podía entrar a dirigir. Tampoco teníamos alguien que nos diga que hagamos huelga. Los técnicos estamos en la misma que los jugadores. Si no cobran los jugadores, no cobran los técnicos tampoco. Si esos equipos deben a los jugadores, deben a los técnicos”, dijo Pedro Troglio, entrenador de Tigre.