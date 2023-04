Al menos ocho estafados por una empresa de turismo: cómo fue la maniobra

Al menos ocho vecinos de Neuquén fueron estafados por una empresa de turismo de Buenos Aires a la que compraron tours de viajes al exterior. Marina Pacheco y su mamá habían comprado en mayo del año pasado un viaje a Turquía por la suma de cinco mil dólares y hace días que no salen del desazón tras enterarse que la oficina de esta empresa cerró sus puertas y el dueño se fugó del país, dejando a miles de personas sin sus viajes.

Marina Pacheco, una vecina de Neuquén, pensó que podía ayudar a su mamá jubilada de 77 años a cumplir su sueño de viajar a Turquía y, luego de hacer todas las averiguaciones correspondientes, confió en una empresa de turismo en Buenos Aires con la que concretó la compra con una transferencia bancaria. El viaje iba a ser el mes que viene, pero días atrás se enteró que un grupo de personas que tenía previsto viajar a Egipto con esta empresa no pudo hacerlo porque no existían los pasajes aéreos.

estafados.JPG

"El año pasado cuando se abrieron los viajes al exterior decidimos encarar un viaje que mi mamá tenía como sueño, ella es grande y yo le dije que la iba a acompañar. Empecé a buscar en las empresas de turismo de Neuquén pero aún no salían al exterior, así que encontré una empresa en Buenos Aires, Turismo Felgueres, me fijé si tenia legajo en la secretaría de Turismo y tenía, en su página la gente subía las fotos de los viajes, la página de Facebook estaba abierta a los comentarios, busqué también información en los diarios y confirmé que era una empresa de larga trayectoria en el rubro. Me encargué de investigar porque era un viaje importante", aseguró la neuquina a LMNeuquén.

La empresa le ofreció descuentos por el pago en efectivo y, como tenían el dinero ahorrado, confirmaron la compra y transfirieron el dinero.

A comienzos de este año, aún no le podían confirmar la fecha de su viaje y la respuesta fue que estaban armando los paquetes y que pronto lo harían. Pero luego ya no respondieron más los mails ni los teléfonos.

"En abril nos enteramos por las noticias que a los pasajeros que iban a Egipto les avisaron que no tenían comprados los pasajes, a algunos un día antes y otros se enteraron en el aeropuerto. La empresa le prometió que el lunes iban a tener la reprogramación o el dinero pero el lunes cuando fueron se encontraron que la empresa que estaba en Villa Crespo, en un edificio muy elegante, ya no estaba más, se habían ido", describió con angustia Pacheco.

Desde ese momento los estafados se empezaron a agrupar a través de redes sociales donde calculan que los damnificados en el país serían entre tres mil y seis mil. Comenzaron las investigaciones para realizar las denuncias correspondientes.

estafados 2.JPG

La neuquina ya realizó su denuncia penal en la Fiscalía 56 de Buenos Aires, que la toman por mail donde hay que adjuntar toda la información de la compra a esta empresa.

Tras estas averiguaciones descubrieron que si bien la empresa tenía 55 años en el mercado, hacía 8 que los dueños originales la vendieron a otra persona que sería de México. "La empresa era una SRL que debería responder con su capital y acá en Argentina no tienen nada. Esta empresa figura en internet con sucursales en México y Miami, pero cuando llamamos allá dicen que no tienen nada que ver. Apareció el ex dueño Ricardo Felgueres que dijo que cuando falleció su padre él vendió la firma en Argentina a Gerardo Berra y a su padre. Este señor se desentiende de lo que sucedió pero se comprometió a encontrarlo", compartió la mujer estafada.

En Neuquén hasta el momento son 8 los estafados quienes habían comprado viajes a Egipto, Países Bálticos o Turquía. Pacheco convocó a comunicarse con ella si hay más damnificados para poder reclamar en forma conjunta. Su teléfono es: 2996335469

"Suponemos que hay más gente, gente que recién está sabiendo de la organización de estafados, hay gente que ya lo da por perdido y no quiere hacer la denuncia. En mi caso organicé una rifa para tener el primer empujón para salir de la frustración y mover del lugar de víctima que nos puso esta empresa, quizás podré acompañar a mi madre a algún otro destino mas cercano", compartió la mujer, quien consideró que la empresa estafadora se burló de los pasajeros, pero también del AFIP a quien le deberían 20 millones de pesos y del ministerio de Turismo.