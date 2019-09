Alarma: hay un 30% menos de pájaros en EE.UU. y Canadá

Hay muchas causas probables, las más importantes de las cuales incluyen la pérdida de hábitats y el uso más generalizado de pesticidas. Primavera silenciosa, el profético libro escrito en 1962 por Rachel Carson, que trata sobre los perjuicios causados por los pesticidas, toma su título del silencio antinatural que se instala en un mundo que ha perdido a sus aves: “En las mañanas que antes palpitaban con el coro mañanero de petirrojos, sisontes, palomas, azulejos, ratoneras y decenas de otras voces de pájaros, no había un solo sonido”

Kevin Gaston, biólogo conservacionista de la Universidad de Exeter, dijo que estos nuevos datos indican que algo más importante está ocurriendo: “Esto es la pérdida de la naturaleza”. Las especies comunes de aves son vitales para los ecosistemas, el control de las plagas, la polinización de las flores, la difusión de las semillas y regeneración de los bosques. Cuando estos pájaros desaparecen, su antiguo hábitat a menudo no permanece igual. “La caída del número de gorriones comunes u otros pajaritos marrones puede no recibir la misma atención que las pérdidas históricas de águilas calvas o grullas canadienses, pero tiene un impacto mucho mayor”, dijo Hillary Young, bióloga conservacionista de la Universidad de California, Santa Barbara, que no participó en la nueva investigación.

La acción directa de los pesticidas

otro estudio reveló que los pesticidas llamados neonicotinoides dificultan que los pájaros ganen el peso necesario para la migración, demorando su viaje. Muchas especies en recuperación fueron casi completamente extinguidas en el último siglo por los pesticidas y la caza.