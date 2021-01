Fue ante la negativa que el defensor particular pidió revisar el fallo y así logró que los jueces Ana Malvido y Mauricio Zabala revocaran la decisión de Gass, pero ordenaran un reenvío con la misma magistrada para establecer las condiciones en que se le otorgaría la libertad condicional. La jueza Carolina García votó en disidencia al entender que se debe garantizar la debida diligencia reforzada con hechos concretos y no abstractos, ya que no está garantizado el proceso terapéutico en el exterior.