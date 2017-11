Según los datos, la provincia lidera el ranking de ingesta de alcohol (con el 90,1%), Tabaco (60,1) y cocaína, mientras que en marihuana se ubica segunda detrás de la Ciudad de Buenos Aires.

El estudio reveló que el 9,2% de la población de Neuquén y Plottier tomó alguna vez cocaína en su vida (Prevalencia de Vida) y que muestra alarmantes índices de consumo de drogas legales e ilegales.

El estudio, publicado en las últimas horas, consistió en una "encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años" que se realizó a 911 personas de Neuquén y Plottier a través de cuestionarios conformados por 193 preguntas.

Alarmante: el consumo de drogas y alcohol en la región es el más alto de Argentina Sedronar

El informe mostró que la principal sustancia ilícita consumida es marihuana (28,9%, segunda cifra más alta detrás del 29,3% de CABA), seguida por cocaína (9,2%). "Estos resultados son distantes a la media nacional; cuyos valores fueron 17,4% y 5,3% respectivamente", afirmaron los especialistas, que agregaron que "en este mismo grupo se ubica el consumo de alucinógenos (3,2%), hashish (2,9%), éxtasis (2,4%) y ketamina (0,8%)".

Por otro lado, el OAD destaca que en Neuquén y Plottier "los varones presentan una tasa más elevada de consumo en la mayoría de las sustancias. Esta relación se presenta con mayor intensidad en las sustancias ilegales y las de uso indebido. Las mujeres registraron tasas de consumo más elevadas sólo en el caso de adelgazantes sin prescripción médica".

Además señalaron que la edad promedio de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas se ubica entre los 16 y los 20 años, según la sustancia. Así, la droga de inicio en el consumo más temprano es el tabaco (16 años). Los varones se inician más temprano en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana; y las mujeres lo hacen en el consumo de cocaína.

El titular de la Unidad de Gestión para el Abordaje de Consumos Problemáticos y Adicciones (Ugcpya) de la provincia, Hernán Ingelmo, se refirió al informe del Sedronar y explicó que "lo que es clave es que en consumos de marihuana y cocaína estamos por encima de la media tanto a nivel nacional como a nivel Patagonia".

"Lo valioso de la encuesta es que dejamos de hablar sobre supuestos. Tanto el trabajo del observatorio de drogas nacional como provincial nos ofrecen datos para trabajar con evidencia científica", afirmó.

"Tenemos una sociedad alcoholizada"

El informe mostró que el 90% de los encuestados consumió alcohol, lo que para Ingelmo es algo "alarmante" teniendo en cuenta que "el alcohol está naturalizado como adicción" entre los neuquinos.

"Uno de los datos que ofrece el Observatorio Argentino de Drogas y que nos ayuda a entender la problemática del alcohol es que el mayor consumo de alcohol está entre los 25 y los 49 años y no entre los 15 y los 18 años como muchos creen", dijo Ingelmo.

"De esta manera vemos que el único problema no son las previas y en ese caso estamos estigmatizando a un grupo etáreo cuando en realidad somos los adultos los que tenemos el problema", agregó el titular de la Unidad de Gestión para el Abordaje de Consumos Problemáticos y Adicciones.

"Debemos saber que tenemos una sociedad alcoholizada consumiendo irresponsablemente", dijo Ingelmo

Con relación a las políticas de Estado referidas al consumo de alcohol, destacó la continuidad del programa de "Alcoholemia Cero" con controles en las calles de la ciudad y la necesidad de "controlar en profundidad la venta en lugares no autorizados y en horarios que no están permitidos, y que en definitiva es hacer que se cumplan las leyes que ya están vigentes".

"Es importante reducir la oferta a los consumidores en cuanto a que se aplique lo que ya está reglamentado, y también es importante que pensemos en políticas similares a lo que se hizo respecto al tabaco con el consumo y los impuestos", recalcó.

"Es increíble que hay lugares en donde es más caro un litro de leche que un litro de alcohol. Entiendo la complejidad del tema de la producción y los puestos de trabajo, pero también debemos saber que tenemos una sociedad alcoholizada consumiendo irresponsablemente", aseguró Ingelmo.