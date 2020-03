Alberto Cámpora: "Tenemos espíritu altruista y muy solidario"

Alberto Cámpora, uno de los referentes de esta organización, vuelve a estar en la primera línea para ayudar a los organismos a combatir la pandemia del coronavirus que tiene en vilo al país y al mundo. Cámpora reconoció que nunca vio una situación como la que se está viviendo. Criticó a quienes subestiman el tema y violan la cuarentena y sostuvo que cada persona, desde su casa, puede ayudar mucho para enfrentar al temible virus que comenzó a circular en la provincia de Neuquén.

—¿Cómo están trabajando frente a esta pandemia?

Somos vehículos del hospital y de todas las instituciones. Somos una red de voluntarios que tienen muchas cosas para ofrecer. Por ejemplo, tenemos un grupo de 16 costureras que ahora, por ejemplo, están haciendo camisolines para los médicos. A ellas les llevan los materiales y los fabrican. Son voluntarias que no salen de la casa. Trabajan allí mismo.

—¿Ellas son parte de la red?

Es que la red funciona así. Todos somos parte. Vos también sos parte. Entonces desde el hospital o de algún otro lado nos llaman para pedirnos algo específico. Yo le pido que me den unas horas. Si no lo consigo, siguen ellos buscando con otros. Yo llamo a uno que sé que trabaja en tal lugar o que tiene una empresa, o a un amigo que tal vez lo conozca, y así vamos buscando lo que se necesita. Toda una red de contactos. Somos articuladores de quién sea. Lo que hacemos es compartir información. No hay que ser egoísta con la información.

—¿Y cómo hacen cuando se necesitan cosas que son difíciles de conseguir por el costo?

Es que hay cosas que no te las va a donar nadie. En ese caso le podemos pedir a los medios que hagan campaña para colaborar, por ejemplo, depositando dinero en la cooperadora del hospital. Eso te da independencia económica para manejar mejor las urgencias. Es usar nuestro conocimiento para que uno pueda ayudar al otro. Es simple.

—¿Qué pasa con la gente sin techo o con los cirujas que ustedes siempre se ocupan?

Hoy estamos fuera del alcance, desgraciadamente. Hoy no podemos salir. Por lo general, ellos siempre tienen un refugio y cuando abren los restaurantes siempre les dan algo. Pero hoy están a la buena de Dios.

—Pese a tu experiencia, esta situación no la viviste nunca…

Jamás en la vida. Cuando ocurrió lo del volcán y llenó de cenizas a Villa La Angostura, pensamos que iba a ser el fin de la ciudad por la cantidad de cenizas que había. Pero salieron. Porque eso no produjo muertes. Pero ahora sí. Y te por momentos te paraliza cuando te enterás que puede morir cualquier persona. Ya lo estamos viendo en Neuquén con lo del doctor Passarelli, que era una excelente persona porque lo conocí.

—¿Creés que la gente, a partir de estos casos tan cercanos, puede tomar conciencia?

No lo creo. Jamás vi tanta desidia y tanta gente zonza que se cree invulnerable. Deseo profundamente que se den cuenta que en cada movida que hacen se ponen en riesgo y que cada vez que no se lavan las manos también se están poniendo en riesgo.

—¿Qué es lo mejor que puede hacer la gente que está en su casa y quiere colaborar?

Primero, no replicar información falsa, porque a Juan Pérez lo mataron 20 veces ya. Y resulta que detrás de Juan Pérez está la mamá, el papá, el hermano, los hijos. Tampoco dar información alarmante. Lo mejor es lavarse las manos y quedarse en la casa y no te va a pasar nada. No es algo difícil de entender.

—¿Pero y si alguien quiere colaborar?

Hay que entrar a las redes que están fiscalizadas, como el 0800 de la provincia, a la página de la cooperadora del hospital o a la página nuestra de Red Solidaria. Estamos tratando de concientizar sobre la articulación virtual a la que no estamos acostumbrados. Siempre hay alguien que sabe más que vos y que te puede guiar. Si nosotros pudiéramos poner una publicación de que estamos en la calle haciendo una colecta de alimentos, llenamos dos camiones en una hora. Pero hoy no lo podemos hacer porque la gente se tiene que quedar en su casa.

—¿Más allá de algunos que desafían la cuarentena, ves un espíritu solidario en Neuquén y en la Argentina?

Absolutamente. Tenemos un espíritu altruista y solidario. Pero es cierto que están los otros. El zonzo es zonzo y desafía. Y cree que todo lo puede. Pero estamos viendo lo que le está pasando a países muy importantes del mundo que subestimaron la cuarentena. Hoy el negocio está en hacerle caso a lo que te dicen desde el gobierno nacional, el provincial o los municipios.

—¿Creés que la famosa grieta se puede cerrar a partir de esto que estamos viviendo?

Si este Gobierno sigue actuando de esta manera y la oposición también lo hace, por ahí la grieta se cierra. Ojalá.

Recuadro-entrevista-cámpora.jpg

LEÉ MÁS

José Lumerman: "El problema más grave es la incertidumbre"

Merlo: "Se van a reforzar los controles en el oeste"