Alberto le agradeció al Chacho Coudet la cervecita que le regaló

"Hola, Chacho, ¿cómo andás? Yo acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias, es muy muy rica, y además gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentinos agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil, pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho", dice Alberto Fernández en el comienzo del video.