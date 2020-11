Alejandra Maglietti casi queda en bancarrota por un error

Al advertir el error, rápidamente, consultó con sus más de 285 mil seguidores de Twitter para saber cómo debía proceder y poder así recuperar el dinero que había sido mal pagado. “¿A alguien le pasó de equivocarse en una transferencia y mandar mucha más plata por error?¿Lograron cancelar la transferencia? Esa opción no la encuentro, y me cansé de llamar a mi banco, pero no puedo ni hablar con una operadora”, escribió en Twitter la modelo y panelista televisiva.

https://twitter.com/alemaglietti/status/1321443758412599297 Lograron cancelarla? Esa opción no la encuentro y me canse de llamar a mi banco @credi_coop y no puedo ni hablar con una operadora — alejandra maglietti (@alemaglietti) October 28, 2020

El tema no quedó solo en la red social del pajarito ya que Rodrigo Lussich lo desarrolló en Los Escandalones de “Intrusos”. Luego la modelo explicó en un medio de espectáculos lo ocurrido y reveló que el tema terminó bien. “Me equivoqué y le mandé más plata en una transferencia por un servicio que tenía que pagar”, detalló y se mostró más calma al confirmar que le devolvieron lo que pagó de más. “Por suerte me devolvieron el dinero. Es decir, se quedaron solo lo que tenían que cobrar”, dijo la ex de Jonás Gutiérrez.

Intrusos | Programa completo (29-10-2020)

“Escribí en Twitter para ver si alguien sabía cómo hacer para cancelar la transferencia, pero no se puede. Así que, gracias a Dios, hubo re buena voluntad del otro lado y me devolvieron toda la plata que le había mandado de más”, amplió. “Era un gasto corriente. Nada extraño. Pero bueno, tenía que tener buena onda el que me tenía que devolver la plata, y la tuvo”, concluyó Maglietti.