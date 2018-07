Alemania acepta extraditar a España a Puigdemont

El comunicado de los jueces alemanes asegura literalmente: “La acusación de malversación de fondos públicos es aceptable, la extradición por la acusación de rebelión no es aceptable”. Los jueces del tribunal alemán no tomaron medidas cautelares contra Puigdemont, que seguirá en libertad hasta su entrega a España y que puede recurrir la sentencia en una instancia superior. Los jueces alemanes consideran que “las acusaciones contra Puigdemont no tienen equivalente en el delito de alta traición y perturbación del orden público. La magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzada durante los altercados”, en referencia a la jornada del 1 de octubre del 2017 cuando el gobierno catalán de Puigdemont organizó un referéndum ilegal.

Los jueces alemanes sí admiten la acusación de malversación de fondos públicos por el dinero usado para el referéndum que estaba en principio destinado a otros fines: “En relación a la malversación, las autoridades españolas han visto comprensiblemente una corresponsabilidad en el empleo de recursos financieros a cargos de fondos públicos”.

Zafó: El tribunal alemán dice que “Puigdemont no fue el incitador de la violencia”.