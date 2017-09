Alerta: cuando las terapias alternativas son negativas

Un equipo de la Universidad de Yale analizó los casos de 281 personas con cáncer que siguieron estos tratamientos y los comparó con las historias de 560 pacientes que fueron por el camino de la medicina tradicional. Los resultados fueron contundentes: los primeros tienen entre dos y seis veces más probabilidades de morir en seis años en comparación con los que aceptaron terapias probadas médicamente.

Tras un período de seguimiento de cinco años y medio, el 78,3% de los pacientes que recibieron tratamientos convencionales todavía vivía, en comparación con sólo el 54,7% de los que optaron por las vías alternativas. La evidencia se halló tras recopilar información de la Base de Datos Nacional del Cáncer, una colección de 34 millones de registros. Y se identificó en un período comprendido entre 2004 y 2013.

Descubrieron que las mujeres con cáncer de mama aumentaron su riesgo de muerte un 470%, los pacientes de cáncer colorrectal, un 360%; mientras que para los de cáncer de pulmón la cifra se elevó a un 150%. Además de estos tres tipos, se estudiaron los de próstata, aunque en esta ocasión no se observaron diferencias significativas. Los resultados fueron publicados en la revista Journal of the National Cancer Institute.

Lo que no pudieron especificar fue la clase de medicinas alternativas con las que experimentó cada afectado. Sin pruebas científicas que certifiquen su capacidad para combatir la enfermedad, los expertos que participaron en el trabajo aseguran que retrasar el tratamiento médico recomendado puede permitir que el cáncer se extienda y alcance una etapa avanzada, lo que disminuye la capacidad de un paciente para sobrevivir. “Algunas limitaciones de los datos incluyen los factores de confusión no medidos o los sesgos de selección que podrían afectar la supervivencia. Sin embargo, debido a que los pacientes que recibían medicina alternativa eran más propensos a ser más jóvenes, más ricos y con mejor educación, esto probablemente no explicaría las diferencias de supervivencia observadas”, señalaron los investigadores.

Un equipo de la Universidad de Yale hizo un seguimiento de casi mil casos y los resultados fueron contundentes.

Lo más importante es la información

Skyler Johnson, líder del estudio que llevó a cabo un equipo de la Universidad de Yale (EE.UU.), sostiene que hay mucha desinformación sobre el cáncer y sobre sus tratamientos demostrados. Y les envió un mensaje a los enfermos y a los profesionales. “Es importante que los oncólogos inviertan tiempo en hablar con sus pacientes, sobre sus creencias particulares. Y los pacientes interesados en las medicinas alternativas deberían ser advertidos del riesgo de muerte asociado a esta decisión”, explicó.