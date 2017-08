En declaraciones radiales, el muchacho explicó que fue interceptado por un efectivo en la calle La Pampa entre Alcorta y Planas cerca de las 11 cuando se dirigía a su casa tras una entrevista laboral.

"Me para un policía encubierto obligándome a ir a un allanamiento policial. Al negarme porque tenía algo que hacer, me empieza a gritar y tratarme mal. Me arrincona contra un local", dijo el joven.

Ezequiel explicó que en todo momento se negó porque desconfiaba del policía, que estaba vestido de civil. “Me exigió que le de el documento, pero sospechaba y me negué. Ahí se identificó como policía, pero tenía una credencial que parecía trucha porque no se podía ver la foto”, añadió.

"Me quise ir e intentó retenerme para que no salga, salí escapando y me amenazó con qué ‘así me iba a ir’", relató el muchacho. "Siempre me trató mal. Nunca me dio una respuesta. El allanamiento era enfrente del boliche de Perticone, supuestamente iba con tres chicos", agregó.

"En ese momento en la vereda no había nadie, ni autos estacionados, como para pedir ayuda. En la Comisaría me tomaron la denuncia y me dijeron que esa no era la manera en que un policía encubierto te pedía ir a un allanamiento. Me confirmaron que no había ningún allanamiento previsto en la zona ni en estos días", concluyó.