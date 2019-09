Alex, el joven cipoleño que pudo cambiar su identidad

El trámite al que accedió incluye la confección de un acta de nacimiento nueva y su correspondiente documento nacional de identidad con el nombre -Alex- y el género -varón- que eligió. Y no es el único que logró hacer el cambio. También Francisca, una nena de 5 años, y dos chicos más de la provincia accedieron este año.

Claro que no fue fácil asimilarlo, sobretodo por miedo al rechazo. Pero el apoyo que Alex recibió de su familia, sus amigos y el colegio al que asiste -Don Bosco- fue clave para transitar este proceso de muchos cambios, donde nada sucede de golpe ni de forma sorpresiva y se ponen en juego distintas emociones, sentimientos y creencias.

“No fue una decisión de un día para otro. Me tomó bastante tiempo. A los 15 años me di cuenta que vivía una mentira. Yo no era feliz, no me sentía yo; y con la ayuda de algunas personas que conocí, me animé al cambio”, expresó.

Destacó el acompañamiento que tuvo de sus seres más queridos, incluso en la escuela. “Puedo decir que nunca me discriminaron, me contuvieron y me tienen mucho cariño. Yo también ayudé mucho con mis actitudes”, aseguró Alex, que es alumno de la institución desde jardín y este año termina el secundario. Advirtió que con su familia tampoco tuvo problemas: “Me ayudó mucho a no adolecer tanto”.

Su entorno lo acepta como es y por eso festejó también el cambio registral. “Estoy muy contento, es una de las cosas más lindas que he logrado, y que vengan y te feliciten, tanto mi familia como mis amigos, me hace muy bien”, confesó.

Alex ya piensa en continuar sus estudios en la Facultad de Psicología, mientras disfruta mucho de pintar, hacer actividades en una iglesia, dibujar y bailar hip hop y otros ritmos urbanos con el grupo de danza Fiction. “Yo me presento como un chico, ése soy yo, así me he sentido siempre, y es más fácil para el resto aceptarlo así. Porque decir chico trans puede resultarle chocante a otras personas”, aclaró.

