Djokovic, segundo del ranking mundial, venció a Almagro por 6-1, 4-6 y 7-5 en dos horas y 16 minutos y avanzó a los octavos de final en la arcilla española.

El jugador visitante debutó así con más sudores que los previstos en su primer torneo, desde que rompiera su relación con el equipo que le acompañó en el circuito durante la última década.

Pocos días antes del arranque del certamen en la Caja Mágica, Djokovic anunció que no seguirá trabajando con el entrenador Marian Vajda, el fisioterapeuta Miljan Amanovic y el preparador físico Gebhard Phil Gritsch. Los tres lo acompañaron desde que el serbio explotó en el circuito y junto con ellos llegó los 12 títulos de Grand Slam y los 30 de Masters 1000 que luce en su palmarés.

Hoy estuvieron en su palco su hermano Marko Djokovic y el "gurú" español Pepe Imaz, un ex tenista que muchos medios apuntaron como el responsable de la ruptura entre Nole y el técnico Boris Becker a finales de 2016.

Djokovic arrancó este año ganando el título en Doha, pero después fue incapaz de superar la ronda de los cuartos de final en los cuatro torneos que disputó. Si el año pasado aterrizó en Madrid con 28 victorias y dos derrotas, este lo hizo con 14 triunfos y cuatro caídas.

Hoy sufrió más de la cuenta ante Almagro, número 76 del ranking pero ex top ten. El español, tras verse arrollado en el primer set, despertó en el segundo y sacó su versión más agresiva.

Y así arrancó el tercer parcial, donde se colocó 3-0 en un abrir y cerrar de ojos. Estuvo cerca de su primera victoria ante Djokovic, pero acabó superado por el serbio.

"Almagro es un jugador con mucha calidad y cuesta leerle el juego en esta superficie y con esta altitud", dijo Djokovic sobre los casi 700 metros sobre el nivel del mar de Madrid.

"He tenido mucha suerte en el partido. Nos vemos mañana", añadió el número dos del mundo, que se arrancó a hablar en español en la pista Manolo Santana. "Con 3-0 en el último set era una situación complicada, pero he estado muy concentrado en todos los puntos y, como he dicho, he tenido suerte".

Antes de abandonar la pista central, Djokovic cantó junto con el público el cumpleaños feliz a Manolo Santana, ex tenista español y director del torneo.

Djokovic se medirá mañana en octavos ante el ganador del partido entre el español Feliciano López y el francés Gilles Simon.