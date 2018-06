Las incógnitas respecto de la formación y el armado de los once titulares que debutarán ante Islandia el próximo sábado se acrecentaron en la jornada de ayer, luego de que transcendiera la lesión que sufrió el ex River Manuel Lanzini, al igual que Sergio Romero hace unas semanas. Ahora la incertidumbre gira en torno a quién será el reemplazante del mediocampista ofensivo (será anunciado hoy) y los nombres no tardan en aparecer. Los candidatos con más chances son Guido Pizarro, Pablo Pérez, Enzo Pérez, Leandro Paredes y Diego Perotti. ¿Qué características puede aportar cada uno y qué chances tienen de dar el presenten en Rusia?