Amazon Prime lanza Video Grupal para ver contenidos en grupos y chatear

Ya se trate de ver una película, serie o cualquier contenido esta nueva función está activa en la misma interfaz. Funciona casi en forma similar al chat en un directo de YouTube, pero invitando a quien queramos hasta un máximo de 100 personas.

Por el momento la función está disponible sólo en el navegador, aunque según empresa luego llegará a las distintas. Dice Amazon también que los clientes de Prime podrán elegir "entre miles de títulos disponibles" en el catálogo del servicio, incluyendo producciones propias como 'Fleabag', 'The Boys' o 'Tom Clancy´s Jack Ryan'. También lo vemos activo en 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'HANNA', 'Upload', 'Hunters', 'Troop Zero', 'The Big Sick' y 'Homecoming', entre otras.

Además, la función genera un enlace que puedes compartir con hasta otras 99 personas para que entren al chat y vean la reproducción de forma simultanea. La persona que cree el Video Grupal será el administrador que controle el vídeo, pero cada participante puede controlar su propia configuración de audio y subtítulos. Todos los participantes deben ser miembros de Amazon Prime

Si bien este tipo de funciones no son una novedad y otras plataformas, como por ejemplo Disney+ ofrecen visualización en grupos, Prime Video lo lleva un poco más allá ofreciendo también un chat.