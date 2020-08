Amenazan de muerte a jugadores de club italiano con muñecos

Según consigna el Corriere dello Sport "se respira un aire pesado en Perugia pocas horas después de la amarga derrota en los penales ante Pescara que sancionó el descenso a la Serie C".

"Al menos unos 700 aficionados rojiblancos se congregaron fuera del estacionamiento del club cantando contra el presidente Massimiliano Santopadre y los jugadores: el más atacado fue sin duda el el delantero Pietro Iemmello, culpable de haber fallado el penal decisivo", apunta el diario.

"La parte más fea, de hecho macabra, aún estaba por llegar. Durante la madrugada, se colgaron cuatro maniquíes en un puente de la ciudad, tres de los cuales representaban a los jugadores con los números 9, 23 y 27 (Iemmello , Falzerano y Di Chiara ) y otro a la dirección. Cerca de ellos, había una pancarta con un escrito amenazante: 'te queremos así'", relata Corriere dello Sport.

Perugia y Pescara igualaron 2 a 2 en el partido decisivo por el descenso a la Serie C y en la definición por penales, el equipo local perdió por 4 a 2 y cayó a la tercera categoría del fútbol italiano. La pérdida de categoría dejó al descubierto una cultura violenta en el fútbol mundial, que no tiene nada que ver con el deporte.

Perugia vs Pescara 2-1 (2-4 Penalty) All Goals Serie B Play Off 2019/2020