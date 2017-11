Amenazó con quemarla viva a ella y a sus hijos

La joven de 21 años casi no recuerda cuándo fueron los meses de calma que tuvo con su ex pareja, con quien tiene un hijo de un año y diez meses. “Me golpeó cuando estaba embarazada de cinco meses de su hijo. Siempre me maltrató”, contó Belén en diálogo con LM Neuquén. Incluso confió en que las amenazas y los golpes no cesaron ni cuando nació el hijo que tienen en común.

Belén y Ezequiel comenzaron una relación hace tres años, se fueron a vivir juntos en Plottier, tuvieron un hijo, se separaron y hace dos meses ella había vuelto a la casa, pero el 12 de octubre todo cambió. “Me desperté a las 8, limpié la casa y cerca de las 11 lo fui a despertar”, recordó la joven, madre de dos hijos, una nena y un nene. “Se puso violento. Se despertó así, me golpeó en la cara y me cortó el brazo”, detalló Belén, quien tras el hecho lo denunció en la Comisaría 46 del barrio Los Álamos por violencia de género.

144 Línea gratuita nacional Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

Ni esa denuncia ni las sucesivas parecen alcanzar para el agresor, de 22 años. La joven tuvo que recurrir a la agrupación Mumala para pedir ayuda por su situación. Es que desde día las amenazas hacia ella y sus dos hijos no cesaron nunca. Los mensajes van desde que le devuelva la casa hasta que la va a matar. “Me dice que nos va a quemar vivos a los tres, incluyendo a su hijo”, expresó.

“Logré que me pusieran una consigna policial, pero las amenazas siguen. Yo vivo sola con mis nenes y al único lugar al que voy es a la casa de mi mamá”, contó angustiada. Explicó que no puede salir a trabajar por miedo y que en pocos días se le vence la medida cautelar impuesta por la Justicia. “Ahora tengo consigna, pero no puedo estar renovándola un año. Necesito que se termine urgente”, sostuvo.

“El peligro sigue estando, por ahora tiene la consigna, pero cuando se le venza no sabemos qué puede pasar”, resaltó Noelia Soto, una de las integrantes de la agrupación Mumala, y manifestó que no es la primera vez que ante las denuncias de las mujeres víctimas de violencia de género las respuestas tardan en llegar.

Amenazas

Adicción, denuncias, miedo y silencio

Su ex pareja sufre de adicciones, pero para Belén eso no es motivo para no tomar en serio sus mensajes. “Me dice que me va a despanzar. Que soy una puta y que me va a matar”, relató. Ahora las amenazas le llegan a través de su madre, ya que ella no tiene más celular, y además le pide que borre las publicaciones de Facebook. “Tengo todas las denuncias, como 15 le hice, pero la Policía me dice que no son amenazas sino delirios por su problema de adicciones”, sostuvo la joven. Explicó que cuando fue a fiscalía no le querían tomar la denuncia penal porque le decían que su agresor no había violado la restricción: “No la violó, pero me mandó mensajes con amenazas”. Además, cuando recurrió a la jueza de Paz de Plottier obtuvo una respuesta insólita. “Me dijo ‘calmate y ayudalo con su problema de las drogas’, como si yo tuviera que ayudarlo. ¿Y quién me ayuda a mí?”, sentenció la joven.