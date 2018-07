Amenazó a su ex novio con un machete y lo violó

Estados Unidos

Una mujer entró a la casa de su ex novio aprovechando que él no estaba y lo esperó detrás de la puerta. Cuando el muchacho regresó, ella le puso un machete en el cuello y comenzó a amenazarlo. Pero si algo lo sorprendió fue el pedido que le hizo su ex, que lo obligó a desnudarse y a tener sexo.