América juntó a los ex de Miller

La antesala al encuentro fue en Intrusos y en Pamela a la tarde, donde Turrín habló de la turbulenta relación que mantuvo con la artista. “Ella se burló y le hizo perder tiempo a la Justicia”, reconoció el ex patovica de Ricardo Fort quien salió sobreseído de una causa en su contra por violencia de género que la cantante le inició luego de ser novios.

“Estuve tres años con ella. Es una mujer macabra. Hacía escándalos, se desmayaba y está mal psicológicamente. Chapeaba con su nombre y me manipuló con un embarazo que nunca existió”, afirmó.

Un show contra Laura

Hace un tiempo, Traut había amenazado con “pegarle un tiro en la cabeza” a Turrín, en medio de una discusión de este con Miller. No obstante, las diferencias quedaron saldadas ayer en el piso de Infama, donde el ex patovica le pidió perdón al piloto, que estuvo detenido durante un mes acusado de encabezar una estafa millonaria contra un municipio. “Él pudo estar manipulado por ella, a mí me pasó lo mismo”, replicó Traut.

Mientras América se hacía un festín con sus ex, Miller se defendió en las redes publicando documentación. “Turrín fue condenado por maltratos con una probation aún en vigencia. La única causa en la cual quedó sobreseído es una sola y ya presentamos apelación. Basta de mentiras”, exclamó.

Réplica: “Turrín fue condenado por maltratos y lo sientan frente a una cámara, ¿No es raro?”, se defendió Miller.