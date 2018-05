Andrea del Boca: revés y nuevo escándalo judicial

Su ex pareja, Horacio Ricardo Biassotti, padre de su hija Anna, fue sobreseído en la causa que Del Boca le había iniciado por violencia de género. Además, avanza una contrademanda por "daños y perjuicios". En 2002, antes de denunciarlo, Andrea del Boca denunció publicamente a su ex ante las cámaras de Intrusos, mostrando incluso moretones.

"La guerra judicial sigue. Está tan viva esa causa por "daños y perjuicios" que inició Horacio Biassotti contra Andrea del Boca, que se está moviendo en el Juzgado 49"

Hace un año atrás, Biassotti había dado una entrevista a Mariana Fabbiani, donde había declarado: “Fue una causa inventada. Un día que fui con mi padre y un escribano a buscar a la nena y ella (por Andrea) inventó el tema de la violencia. Había custodios y tres cámaras. Andrea se victimizaba para ser tapa de revistas".

Monti recordó que hace nueve años que Biassotti no ve a su hija, por decisión de la propia Anna Chiara. Sin embargo, en aquella nota con El diario de Mariana, el ex de la actriz dio su propia versión.

En los últimos años sólo la vi en dos oportunidades. Una fue en un acto del colegio, cuando terminó su primaria, que la vi de lejos. La familia de Andrea no me dejó que la vea. Después nos encontramos hace un par de años, cuando fue el pedido de la madre respecto del permiso de trabajo para la novela Mamá corazón. Ante el pedido, requerí juntarme con mi hija, charlar sobre eso, ver qué pensaba", relató.

Notablemente furioso con Del Boca, aseguró "hay un refrán que dice cuando uno no quiere, dos no pueden" y detalló una anécdota que ocurrió durante el embarazo de la actriz. "Antes de que naciera Anna, la madre, en un momento estaba embarazada y se fue a Miami. Me cortó todo contacto. Cambió el obstetra, no tuve acceso al nuevo y hasta último momento me negaba la información sobre cuándo y dónde iba a nacer. Me enteré por un tercero y fui al sanatorio. A partir de ese momento no la pude ver por 4 meses", afirmó.

Sin embargo, después de la presencia de su papá en el ciclo de Fabbiani, la propia Anna Chiara publicó dos videos en Twitter, en los que aseguró que fue ella quien decidió no tener contacto con él y que no fue decisión de su madre. “Nadie me lavó el cerebro, sino que yo sé las situaciones que viví”, había dicho la adolescente.

"Era esperable. Soy consciente que durante estos años fue sometida a una especie de adoctrinamiento. Todo eso era en contra mía. Durante ocho años le llenaron la cabeza con ese tipo de cosas”, señaló luego Biassotti sobre las declaraciones de su hija.