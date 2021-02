Andrés Calamaro deslumbró en colaboración con rapero español

Andrés Calamaro deslumbró en su colaboración con el rapero argentino C. Tangana

El tema fue lanzado este lunes a través de Youtube en donde en menos de 24 horas acumuló más de 330 mil vistas y más de 31 mil me gusta.

En el comienzo del clip publicado en Youtube Andrés Calamaro y C.Tangana hablan mantienen una peculiar conversación en un elevador sobre un tal Jorge: “Sólo le falta ganar un Oscar”, apunta Calamaro. “Pues ya lo tiene”, remata C. Tangana.

Embed

Esta situación parece estar relacionada con que el audiovisual de Andrés Calamaro con C. Tangana está enlazado con el video Nominao en el cual el rapero español colabora con el uruguayo Jorge Drexler, y el que también fue lanzado en Youtube este lunes.

Embed

Calamaro se junta con guitarrista de Queen

Luego de generar un fuerte debate, al afirmar que Queen era uno de “los grupos más inflados de la historia”, Andrés Calamaro anunció que grabará una canción junto a Brian May, guitarrista de la popular banda que lideró Freddy Mercury.

“No puedo abundar en detalles. De ahora en más, va a ser mejor si no comprimo el relato en dos frases, pero...es muy posible que comparta una grabación con Brian May. No puedo confirmarlo pero parece posible, qué bonita paradoja, sin dudas merecida”, escribió el músico en su cuenta de Twitter.