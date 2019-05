"Pampita villana, sos la mejor", lanzó de Brito luego de ver el episodio donde la modelo sorprende a Gege al preguntarle: "¿Nicole no vivió una situación similar (a la de Prandi), no quería que Fabián (Cubero) se vaya de la casa?".

"No, bueno... no .. en realidad lo de ellos fue un tema de...", dijo ente balbuceos Gege hasta que decidió blanquear: "Perdón, me sorprendiste...". "Es que tenía la versión que también costó esa separación", acotó Pampita. "Bueno, costó la separación porque de repente el hombre no quiere y la quiere seguir luchado y en un momento decís 'basta'. Pero no, en ese sentido se fue bien". aseguró la hermana de la histórica rival de Pampita que la bautizó "Muqui", apodo que también utilizó Prandi.

Cuando una de las panelistas de KZO contrastó la actitud de Cubero con la de Claudio Contardi, ex pareja de Prandi, al recordar que la iba a buscar todos los días al canal, en vez de ponerse en el lugar de su colega, Pampita empatizó con el empresario y señaló: "Tal vez quería salvar a la pareja".

Con todo, tras revivir lo sucedido en Pampita Online, De Brito destacó el mérito de la jurado del Bailando de "resucitar todo esto que estaba como mortadela". Sin embargo, luego citó la misma frase que le dedicó su compañera del Bailando tiempo atrás, en medio de los rumores de ruptura con Pico Mónaco. "Pampita sos la peor mierda de la televisión", sentenció el chimentero y argumentó: "Y sí, si está hablando de separación".

"A la noche la abrazo y todo divino", añadió luego de que las angelitas le recordaran que más tarde iba a estar frente a Pampita en el programa de Marcelo Tinelli. "Nos llevamos bárbaro con Carolina, pero bueno: ahora le toca ser lo que nos criticaba a nosotros hace un año", remató.