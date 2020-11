Ángela Leiva contó que el Covid-19 le afectó psicológicamente

Tras su recuperación, Ángela Leiva volvió a la pista del Cantando 2020 y la intérprete fue sincera sobre su padecimiento, y habló sobre el daño que le provocó el coronavirus. "Quiero contar que yo estuve muy mal psicológicamente, me sentí mal, como un trapo de piso. Incluso después de recuperarme… el Covid-19 me pegó por ahí y quiero decirlo para que la gente sepa que les puede pasar. Yo realmente estaba mal", destacó.

Luego, la cantante Ángela Leiva continuó explicando: "No sé, me pegó por ahí. En un momento llegué a pensar que tenía ataques de pánico pero no". Además, la cantante aprovechó para agradecer a su compañero de concurso, Brian Lanzelotta: "Por suerte, salí rápido y tuve un compañero de fierro que me ayudó mucho".

A mí no me gusta contar la parte fea porque es lindo que la gente crea que los artistas somos inmunes a todo… pero bueno, no fue así

Concluyó Ángela Leiva, y a continuación su pareja del Cantando 2020, Brian Lanzelotta, sumó: "Cuando me contagié, yo enseguida me sentí mal, les decía ‘chicas, no puedo más’. Tanto me bancó que no me dijo que la habían internado, me enteré después porque ella no quería preocuparme".

Acá podés ver el extracto completo de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta hablando de su padecimiento con el Covid-19. Momento emitido en el Cantando 2020 de este jueves: