Angelici no tiene problema en parar 6 meses el fútbol

Buenos Aires.- En la previa a la trascendental reunión en la Casa Rosada entre el Gobierno y los dirigentes del fútbol, el presidente de Boca, Daniel Angelici -ausente en el mítin del lunes- rompió el silencio y contradijo muchos de los enunciados de Tinelli, Russo y compañía.

No obstante, anoche se conoció que las reuniones programadas para hoy se postergaron una vez más y ahora serán mañana.

En diálogo con la prensa en Mar del Plata, Angelici se opuso a la postura de parar el fútbol sólo por un par de semanas y dijo que si se buscan soluciones profundas, hay que suspender todo el semestre. “Parar el fútbol por una o dos fechas no es la solución. Nosotros no tenemos problemas en parar seis meses si es por el bien del fútbol argentino”, expresó en una rueda de prensa desde Mar del Plata.

En la reunión del lunes se avanzó en la rescisión del vínculo con el Estado por el programa Fútbol para Todos (FpT), pero Angelici afirmó tener una “información distinta”. El dirigente xeneize señaló que “por la rescisión del contrato no habrá un peso. El Gobierno está dispuesto a cumplir si sale la Superliga”.

“Me extraña que se hable de rescisión cuando no hay otra cosa. Antes de rescindir me gustaría saber cuánto vamos a cobrar porque no quiero que pase lo mismo que con Torneos”, recordó Angelici en referencia al último contrato privado que tuvo la AFA.

Si bien los dirigentes habían puesto hoy como fecha clave, tanto la reunión con el Gobierno por el FpT y aquella con las empresas de televisión para la futura transmisión, se pasan para mañana. Uno de los principales motivos es que pueda asistir el presidente de Boca.

Pérez: “En AFA no quieren cambios”

El presidente del Comité Regularizador habló tras salir de una larga internación y cargó contra los dirigentes. “No quieren los cambios. Son los mismos dirigentes que estaban antes y están hoy”, lanzó Pérez.