Angelitas en guerra

Entre las panelistas de Los ángeles de la mañana no hay mucha onda y Yanina Latorre y Nancy Pazos lo dejaron en evidencia al protagonizar un fuerte cruce en vivo.

Todo comenzó cuando Latorre hizo un comentario sobre la vida privada de Nequi Galotti –su hijo de 16 años no había llegado a su casa luego de una noche de boliche y la tenía preocupada–, pero ella no quería hacer referencia a eso. Molesta por lo que ocurría, Pazos tomó la palabra y le señaló a la botinera su falla. “¿Podés alguna vez respetar el silencio de la protagonista? No está bueno que vos cuentes lo que ella todavía no contó”, manifestó la periodista, a lo que Nequi agregó: “No quiero contar porque estoy preocupada”.

Inmediatamente, Latorre se retiró del piso, aparentemente llorando, pero regresó minutos después para retomar su lugar. “Era irme o putearla. La obsesión de Nancy conmigo es tremenda. Vamos a hacer una cosa: no hablemos más al aire con Nancy”, declaró la blonda, continuó su descargo contra Pazos y afirmó que entre ellas “no hay onda” y que le “chupa un huevo” lo que le pasa a su colega.

El tuit: Latorre no se calló nada e hizo una definición de su compañera: “No sólo juzga, decreta”.