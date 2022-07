Aníbal Fernández: "Esto es lo que el presidente quería y a mí me gusta"

"Si me pregunta si me gusta el cambio, el color que le está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios ... Es lo que el Presidente quería y a mí me gusta ", resaltó Fernández en declaraciones a la prensa.

Al retirarse de la Casa Rosada, luego de reunirse con el Presidente por el lapso de casi tres horas, el funcionario nacional precisó: "El Presidente me llamó porque tenía que hablar conmigo. Me llamó por trabajo, cosas que teníamos pendientes de ver. Si, fue un día complejo, no pudimos hacerlo antes, entonces cuando él se desocupó me pude sentar a charlar con él".

"Mi cargo nunca estuvo en duda", indicó el ministro de Seguridad y descartó la posibilidad de que se unieran su cartera y la de Justicia y Derechos Humanos que comanda Martín Soria.

En cuanto a los cambios en el gabinete, afirmó que la unificación de los Ministerios le parece "más eficiente" y completó: "No hay un rumbo económico que corregir".

"En todo caso, lo que hay es un rumbo por profundizar con políticas que tienen que ser mucho más contundentes y que nos den beneficios como poder recomponer las reservas (del Banco Central), apostar fuertemente a las exportaciones, darse un cuidado con las importaciones", enfatizó.

Además, el funcionario nacional indicó que los cambios anunciados fueron acordados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante la consulta puntual acerca de si conversó con Sergio Massa, respondió: "No. Anoche le mandé un mensaje de texto, nos cruzamos unos mensajes".

Por último, el ministro de Seguridad se refirió a la renuncia del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz: "Yo no haría eso, pero es una situación personal de Beliz. Estoy ocupando el número 19 de los cargos que he jurado y de los 19 me he ido siempre por la puerta grande".

"Si un día me toca ser reemplazado porque lo necesita el Presidente...Como soy un soldado del peronismo y ergo un soldado del Presidente, si el Presidente me lo pide le daré un saludo y me iré a mi casa", concluyó.