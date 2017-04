Aníbal Fernández: "Me deberían aplaudir, siempre fui un excelente administrador"

Incluso, en relación a las acusaciones que él enfrenta en la Justicia explicó que "los jueces no entienden el derecho administrativo" y agregó: "Me deberían aplaudir, siempre fui un excelente administrador".

El kirchnerista, además, tildó a Macri de "vago" y dijo que podría financiar el paro del jueves dado que, si bien el Gobierno podría perder 15 millones de pesos, "le regaló 75 mil millones a las mineras, al campo y a la industria".

En esta línea, categorizó al Gobierno como un desastre y opinó que sus votantes "se comieron el amague del cambio": "A Macri lo votaron un montón de jubilados y les cagó los medicamentos, lo votaron un montón de maestros y les cagó la paritaria, lo votaron un montón de jóvenes y les cagaron las computadoras".

"Macri no entiende nada de lo que está pasando en el país, no es un tipo formado. Es un gobierno de ricos para los ricos y los negocios para la familia y los amigos", sentenció.

El ex Jefe de Gabinete dijo también que la Marcha por la Democracia "era un poco más grande que una reunión de consorcio (...) no habían proyecto político eran todos agravios a Cristina". A continuación, ante el comentario de Jorge Rial de que desde el Gobierno se acusa a los kirchneristas de golpistas, dijo: "Yo no me banco ningún golpismo. Si un día yo me entero de que quieren levantarse contra el Presidente, toco la puerta de la Casa Rosada y me pongo a su lado para defenderlo".

En cuanto a las proyecciones electorales dijo que no volvería a participar de una elección y que no se sentaría con Julián Domínguez y Diego Bossio: "Domínguez es un traidor y una basura y Bossio es un chico que fue un alcahuete toda la vida". Además, denunció que a "Bossio lo 'carpetearon'" y opinó que desde el kirchnerismo "le asignaron un valor que evidentemente no tenía".