Antes del suicidio, el Morro fue marginado del Tomba y el presidente lo criticó duro

Mansur dijo en el programa ‘Dos de punta’ que su club tiene un problema de estructura en el primer equipo y aseguró: “Necesitamos tener líderes y que sean positivos. La realidad es que hemos tenido líderes negativos. Los grandes tienen que apoyar a los más chicos y no tratarlos mal. Se nos fueron presentando temas complejos y no pudimos resolver, y ahora sí o sí tomamos la decisión y los vamos a resolver”.

Consultado sobre si el Morro García era uno de esos líderes negativos, el presidente de Godoy Cruz indicó: “Voy a decir una cosa sobre los jugadores de experiencia y el ejemplo que ustedes me dan: vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio y estar en rojo con las mediciones. Y a su vez hay un tema de interrelación en el vestuario, a los chicos hay que motivarlos y vos no les podés tirar el ego para abajo. Es algo complejo”.

“Hay situaciones de jugadores que profesionalmente no han cumplido con lo que deberían cumplir en cuanto a la asistencia al gimnasio por ejemplo. Si no se cumple eso no se puede estar”, ratificó Manzur en ‘Dos de punta’.

El mandatario indicó que la principal autocrítica dirigencial fue no haber podido ‘dejar limpio el vestuario’ y que a veces el querer mantener a los ídolos genera un perjuicio: “La depuración del plantel se está hablando, la vamos a charlar igual con el técnico que sea designado, nosotros tenemos nuestro parecer muy definido como dirigentes. Después vamos a buscar cuatro o cinco jugadores de jerarquía, este es un equipo joven que poniéndole un poco de gente grande que le ayude a sostenerse va a dar sus frutos”.

Y consultado directamente si el ciclo del uruguayo García en el Tomba está terminado contestó: “Que no te quepa la menor duda”.

Este mismo lunes Mansur también habló en el programa ‘Ovación 90’ de Radio Nihuil y declaró: “No podes ser el único jugador que tenés todo en rojo. Me hubiera gustado que se vaya por la puerta grande, él me lo pidió pero no hizo nada para hacerlo. El Morro García está afuera del club”.

García llegó al club mendocino en el 2016 y pudo convertir 51 goles para así transformarse en el máximo goleador en la historia de Godoy Cruz en Primera División (Juan Alejandro Abaurre es el goleador general con 107 goles con la camiseta del Tomba convertidos en diferentes categorías del fútbol argentino)